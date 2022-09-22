نادي شرطة حماة يكرم ثلاثة لاعبين من أبطال العرب بالكيك بوكسينغ

حماة-سانا

كرمت إدارة نادي شرطة حماة ثلاثة من لاعبي النادي الذين أحرزوا مراكز متقدمة في البطولة العربية بالكيك بوكسينغ والتي أقيمت مؤخراَ بدمشق بمشاركة 12 دولة عربية.

واللاعبون المكرمون هم سارة الأحمد التي أحرزت ذهبية وزن 48 كغ بفئة السيدات وعبد الحكيم بزنكو صاحب ذهبية وزن 51 كغ وبهاء حنو صاحب فضية وزن 54 كغ بالرجال.

وأوضحت مديرة نادي شرطة حماة رشا إبراهيم لمراسل سانا أن تكريم اللاعبين المذكورين هو مكافأة على انجازهم المتميز في البطولة العربية ورفعهم العلم السوري عالياً مبينة أن إدارة النادي تعمل كل ما في وسعها لدعم رياضة الكيك بوكسينغ ولا سيما أنها تحقق نتائج جيدة في البطولات المحلية والخارجية.

وعبر اللاعبون المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم من قبل إدارة ناديهم لأنه يعطيهم حافزاَ معنوياً كبيراً للاستمرار بالتدريبات وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة مشيرين إلى المنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات في البطولة العربية ولكن إصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية ساهم في صعودهم إلى منصات التتويج.

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