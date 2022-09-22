وضع حجر الأساس للمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحلب

حلب-سانا

تم اليوم وضع حجر الأساس للمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في حي حلب الجديدة على مساحة طابقية تبلغ 12010 أمتار مربعة ويستوعب 400 طالب و700 متدرب.

كما يحتوي المعهد على قسم إداري وآخر نظري يضم 13 شعبة دراسية ومخابر لغوية وقاعات حاسوبية وقاعات للمحاضرات والتدريب للاختصاصات الفندقية والسياحية والدلالة.

وبعد وضع حجر الأساس تفقد المهندس محمد رامي مرتيني وزير السياحة مبنى الثانوية الفندقية المجاور للمعهد والذي يتم تشييده واستئناف العمل به بعد توقفه إثر الحرب على سورية منذ العام 2012 وتبلغ مساحته الطابقية 4280 متراً مربعاً ويستوعب 360 طالباً ويحتوي 9 صفوف وقاعات حاسوبية ومخبر لغة ومكتبة ومطعماً ومطبخين للتدريب العملي وقسما فندقياً يحتوي غرفاً وأجنحة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أهمية وضع حجر الأساس لمشروع المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية واستئناف العمل بالمدرسة الفندقية تزامناً مع عيد السياحة العالمي والذكرى الخمسين لصدور مرسوم إحداث وزارة السياحة وقرارات المجلس الأعلى للسياحة في الجلسة التي ترأسها السيد الرئيس بشار الأسد عام 2002 والتي أعطت الدعم الكبير للقطاع السياحي في مجالي القطاع الاستثماري والبنى التحتية وتأهيل الكوادر البشرية وتأمين فرص العمل والتعليم السياحي.

ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى تفعيل التعليم السياحي الشامل وإنجاز خطة قطاع السياحة للعام 2030 والتي تشمل أيضاً المعهد السياحي والفندقي بضاحية قدسيا والمدرسة الفندقية بمنطقة الوعر بحمص.

وبين المهندس أحمد جليلاتي مدير المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحلب أن المعهد يشمل أقساماً للتعليم السياحي والفندقي وإدارة مكاتب السياحة والسفر واختصاصات مطبخ وحلويات ومطعم ومنهل وتدبير فندقي وتنسيق زهور واستقبال وعمليات المكاتب الأمامية منوها بمشروع التدريب الفندقي المجاني الذي يتم العمل عليه بمبنى المعهد الفندقي المؤقت بحي العزيزية بحلب.

قصي رزوق

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