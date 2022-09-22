ضبط مستودعين بداخلهما مواد إغاثية والقبض على 5 أشخاص في دوما

ريف دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي في محافظة ريف دمشق مستودعين في مدينة دوما يحتويان على كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص بمن فيهم أصحاب المستودعين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق ومن خلال المراقبة والتحري تمكن من ضبط مستودعين في مدينة دوما يحتويان على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد إغاثية مدون عليها شعار الأمم المتحدة والهلال الأحمر تضمنت “أرزاً و طحيناً وحمصاً وبطانيات وإسفنجات وشوادر” كما عثر فيهما على عدد كبير من أسطوانات الغاز المعدة للمتاجرة بها في السوق السوداء وضبط 400 كيس طحين فارغة تابعة للمؤسسة العامة للمطاحن.

وبينت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص بمن فيهم أصحاب المستودعين وأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المذكورة وبتدقيق أوضاعهم تبين أنهم من أصحاب السوابق بتجارة المواد الإغاثية والمتاجرين بالدقيق التمويني.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق والتحقيقات ما زالت مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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