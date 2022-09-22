ارتفاع عدد المحطات القاعدية لاتصالات الجيل الخامس في الصين

بكين-سانا

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم أن عدد محطات شبكة اتصالات الجيل الخامس “5 جي” في الصين سجل زيادة مطردة وسط جهود البلاد خلال السنوات الأخيرة لدفع بناء هذه الشبكة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها: “إنه يوجد في الصين أكثر من 2.1 مليون محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس وذلك حتى نهاية آب الماضي وهو ما يمثل 19.8 بالمئة من محطاتها القاعدية للاتصالات المحمولة بزيادة 5.5 بالمئة عن العدد نهاية عام 2021.

ووفقاً لبيانات الوزارة تم بناء نحو 677 ألف محطة قاعدية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري مبينة أن عدد مستخدمي اتصالات الجيل الخامس المحمولة في الصين بلغ 475 مليون شخص حتى نهاية تموز الماضي.

وبنت الصين أكبر شبكة اتصالات الجيل الخامس في العالم وحتى نهاية عام 2021 احتل عدد المحطات القاعدية لهذه الشبكة في البلاد ما يزيد على 60 بالمئة من الإجمالي العالمي حسب تقرير وارد من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.

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