إغلاق أنفاق الفيحاء والعباسيين والأمويين بدمشق يوم غد الجمعة لأعمال الصيانة

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن إغلاق نفقي الفيحاء والعباسيين ذهاباً وإياباً ومسرب نفق الأمويين القادم من أوتوستراد المزة باتجاه جسر السيد الرئيس يوم غد الجمعة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وبينت المحافظة أنه سيتم إغلاق نفق العباسيين ذهاباً وإياباً من الساعة الـ 9 حتى الساعة الـ 12 ظهراً ونفق الفيحاء للمسرب القادم من شارع الثورة باتجاه ابن النفيس من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة الـ 2 ظهراً وللمسرب القادم من ابن النفيس باتجاه شارع الثورة من الساعة الـ 2 ظهراً وحتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما سيتم إغلاق مسرب نفق الأمويين القادم من أوتوستراد المزة باتجاه جسر السيد الرئيس من الساعة الـ 10 إلى الساعة الـ 12 ظهراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency