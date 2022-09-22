توزيع قرطاسية وحقائب مدرسية لـ 510 طلاب في كفربهم بريف حماة

حماة-سانا

بمبادرة من عدد من الأهالي والمغتربين أطلقت جمعية كفربهم الخيرية بريف حماة مبادرة دعم تضمنت توزيع قرطاسية وحقائب مدرسية لـ 510 طلاب من مرحلة التعليم الأساسي في 7 مدارس في البلدة من أبناء الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الشهداء والجرحى والأسر الوافدة إلى البلدة.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فادي شموط في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن الأهالي مع بدء العام الدراسي الجديد والتأكيد على التكافل الاجتماعي.

من جانبه بين أمين سر الجمعية بطرس سعد في تصريح مماثل أن المبادرة شملت طلاب مرحلة التعليم الأساسي منوها بالخدمات التي تقدمها الجمعية لدعم أسر الطلاب والتي تشمل المساعدات الطبية عبر مشروعها الصحي الذي يتضمن تقديم المنح المالية والعينية الشهرية إضافة إلى وجود كادر طبي باختصاصات الداخلية والعينية والأطفال والغدد والجراحة والنسائية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية وصرف الوصفات الطبية من الصيدليات.

من جانبه أشار ناظم طعمة عضو مجلس إدارة الجمعية إلى مبادرة لتقديم لباس الإطفاء الكامل لنحو 110 من رجال الإطفاء تقديراً لجهودهم في إطفاء الحرائق على مستوى المحافظة.

عبدالله الشيخ

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