الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر في القدس

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر عيد خميس لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القرية لمنع وصول الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب إليها مشيراً إلى تخوف أهل القرية من أن يكون الإغلاق مقدمة لهدم منازلهم وتهجيرهم.

وتقع قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بنحو 16 كم ويهدد الاحتلال بهدمها منذ عام 2009 لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

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