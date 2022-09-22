SCS-NET
الشريط الإخباري

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر في القدس

2022-09-22

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر عيد خميس لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القرية لمنع وصول الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب إليها مشيراً إلى تخوف أهل القرية من أن يكون الإغلاق مقدمة لهدم منازلهم وتهجيرهم.

وتقع قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بنحو 16 كم ويهدد الاحتلال بهدمها منذ عام 2009 لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في قرية الركيز بمنطقة مسافر يطا جنوب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved