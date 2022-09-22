أوربان: العقوبات على روسيا أطاحت بأربع حكومات أوروبية

بودابيست -سانا

أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن المشاكل الاقتصادية وأزمة الطاقة والتضخم في أوروبا هي نتيجة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مشيراً إلى أنه إذا تم رفعها ستنخفض الأسعار على الفور وستتاح لاقتصاد أوروبا فرصة للتعافي وتجنب الركود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوربان قوله خلال اجتماع للائتلاف الحاكم: “عندما تم فرض هذه العقوبات في بروكسل مطلع الصيف وعد البيروقراطيون الأوروبيون بأن العقوبات ستضرب روسيا وليس الأوروبيين ومنذ ذلك الحين أصبح من الواضح أن العقوبات المفروضة تسبب الضرر لأوروبا أكثر من روسيا” داعياً أعضاء الائتلاف في بلاده إلى بذل كل ما في وسعهم لترفع أوروبا هذه العقوبات في موعد لا يتجاوز نهاية العام.

ولفت إلى أن هذه العقوبات لم تهز موسكو بينما خسرت أوروبا أربع حكومات وتعاني من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency