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قتيلان جراء حريق في مصفاة نفط بولاية أوهايو الأمريكية

2022-09-22

واشنطن-سانا

قتل شخصان جراء حريق اندلع في مصفاة نفط تابعة لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية بولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت شبكة “ايه بي سي” الإخبارية الأمريكية عن الشركة قولها في بيان إن “جميع العاملين الآخرين في مصفاة هاسكي توليدو في مدينة أوريغون بخير حيث تم إخماد الحريق وإغلاق المصفاة بأمان وفصلها عن الشبكة”.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق في المصفاة التي يمكنها إنتاج 3.8 ملايين غالون من البنزين و1.3 مليون غالون من وقود الديزل و600 ألف غالون من وقود الطائرات يومياً.

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