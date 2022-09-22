زاخاروفا: تحريف بايدن لكلام بوتين حول السلاح النووي غير لائق

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحريف كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول السلاح النووي بأنه غير لائق.

وقالت زاخاروفا في حديث تلفزيوني حسب وكالة نوفوستي “رئيس الولايات المتحدة حرف في خطابه كلمات الرئيس الروسي لتبدو كما لو أن بلادنا تهدد العالم بالأسلحة النووية وهذا سلوك غير لائق على الإطلاق”.

وكان الرئيس بوتين تطرق في خطابه الموجه إلى الشعب الروسي أمس إلى ابتزاز الغرب النووي محذراً أولئك الذين يحاولون تهديد روسيا بالأسلحة النووية بأن “الرياح قد تهب باتجاههم”.

وقال بوتين لمن يطلقون مثل هذه التصريحات “أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تمتلك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطوراً من نظيراتها لدى دول الناتو”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency