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عشرات الوفيات جراء تفشي الملاريا في باكستان

2022-09-22

إسلام أباد-سانا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في باكستان إلى 324 وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الباكستانية قولها اليوم: “إن حالات الإصابة بالملاريا تتفشى في مناطق الفيضانات والوضع قد يخرج عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريباً.”

ويعيش مئات الآلاف من المشردين بسبب الفيضانات في العراء وأدت المياه الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد يستغرق انحسارها من شهرين إلى ستة أشهر إلى انتشار حالات التهابات الجلد والعين والإسهال والملاريا والتيفوئيد وحمى الضنك.

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