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كوبا تجدد رفضها سياسة العقوبات ضد روسيا وبيلاروس

2022-09-22

نيويورك-سانا

جددت كوبا التأكيد على موقفها الرافض لسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ضد روسيا والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في كلمة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة “نعارض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس ونجدد رفضنا لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا الاتحادية”.

وأشار الوزير الكوبي إلى أن بلاده تؤيد حلاً دبلوماسياً للنزاع في أوكرانيا يضمن الأمن والسيادة للجميع.

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