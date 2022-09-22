منتجات غذائية وطبية في كرنفال (لمة وحكاية 2) باللاذقية

اللاذقية-سانا

بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين أقامت جمعية صناع السلام التنموية كرنفال (لمة وحكاية 2) في حديقة العروبة في اللاذقية اليوم ضم معرضاً للأعمال اليدوية والرسم والمنتجات الغذائية والطبية ويستمر لمدة أربعة أيام.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية صناع السلام التنموية محمد طريفي لمراسل سانا أن الكرنفال يندرج ضمن الحملة السنوية التي تقيمها الجمعية بعنوان “متصلون بسلام” التي تعمل على بناء قدرة الشباب وتتضمن رحلات (القيم) يجري الحديث فيها عن مفاهيم مجتمعية وقيم أخلاقية ليتعرف الشباب على ذواتهم مما ينعكس على أسرهم وبيئتهم إضافة إلى مخيم (متصلون بسلام) الذي يفتح مساحات حوارية تتعلق ببناء السلام وتنمية قدرات الشباب وحفل سنوي تكريمي للمشاركين والمتعاونين والمساهمين في هذه الحملة.

وذكرت رئيسة الجمعية الخيرية لأورام الثدي غراء طالب أنهم شاركوا بأعمال المريضات والناجيات من سرطان الثدي عبر أعمال يدوية ليثبتن فاعليتهن في المجتمع وأنهن قادرات على الإنتاج حيث شاركت الناجية من المرض ديانا كويتي بأعمال يدوية من الشمع والصابون والصوف وبطاقات مناسبات اجتماعية.

وأضافت وديعة قعقع من مجلس إدارة جمعية بشائر النور للأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون أن الجمعية تشارك في كل مناسبة لعرض منتجات الأطفال بما يتيح لهم التفاعل مع المحيط وإثبات قدرتهم على التعلم والانخراط في المجتمع.

ويشارك الطفل المصاب بالتوحد حسان عربي كاتبي بمشغولاته اليدوية من زخارف الصابون والشموع ومشغولات الصوف فيما تأتي مشاركة رشا نبع بمشغولاتها الصوفية والخرزية لتحولها إلى مجسمات على شكل أشجار وأحواض سمك ودمى.

وتعرض فادية قويقة أعمالها الفنية على السيراميك والخشب والحصى والقطن والصنوبر بينما يعرض زاكي سمهاني فنه في الرسم والكتابة على الصباريات والأعشاب المجففة.

وتشارك جمعية المرأة الريفية بمنتجاتها من الصابون ووسائل التنظيف والمواد الغذائية والصباريات حيث تعرض رشا درغام مواهبها من خلال لوحاتها الفنية كلوحة بوذا باستخدام الألوان المائية والاكريليك ولوحات مطرزة إضافة إلى لوحات مرسومة بالفحم والرصاص ومجسمات الطين والإكسسوارات.

وعبر المكفوف علي الشكوحي من جمعية رعاية المكفوفين عن سعادته بزيارته للكرنفال على الرغم من عدم مشاركته هذا العام لافتاً إلى أن زيارته أتت لإيمانه بفكرة صناعة السلام والدعوة إلى المحبة والأخوة.

وعبرت الزائرتان ولاء وسعاد الشنتة عن إعجابهما بالكرنفال والمعرض وما يحويه من مستحضرات تجميل وعطور وإكسسوارات وأعمال يدوية مشيرتين إلى أن فكرة الكرنفال رائعة وضرورية لنشر السلام والمحبة والألفة.

علاء ابراهيم

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