لافروف يحذر واشنطن من مخاطر أن تصبح طرفاً مقاتلاً في الأزمة الأوكرانية

نيويورك-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة من مغبة أن تصبح طرفاً مباشراً في الحرب التي تشنها بلاده ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.

وقال الوزير لافروف في مقابلة حصرية لمجلة نيوز ويك الأمريكية خلال اجتماعات على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يسعى علانية إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة وهم مستعدون للتضحية بأوكرانيا من أجل أهدافهم الجيوسياسية، ولتحقيقها يضخون البلاد بالسلاح وهذا يؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة أمده”.

وأشار لافروف إلى أن واشنطن ومن خلال تصرفاتها في رعاية نظام النازيين الجدد المعادي للروس في أوكرانيا ونشر المعدات العسكرية وتحويل أراضي أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لاحتواء روسيا لم تترك لها أي خيار سوى إجراء عملية عسكرية خاصة أهدافها معروفة جيداً وهي حماية سكان دونباس والقضاء على التهديدات لأمن روسيا ونزع السلاح من أوكرانيا وهذه الأهداف ثابتة وسيتم تحقيقها بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف حذر الولايات المتحدة من مواصلة إمداد كييف بالأسلحة لما لذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها.

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