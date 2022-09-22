تفشي الملاريا في باكستان بعد الفيضانات

إسلام أباد-سانا

أعلنت السلطات الصحية في باكستان اليوم تفشي حالات الإصابة بالملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها: “عدد الوفيات جراء هذا المرض وصل إلى 324 ومئات الآلاف من النازحين يعيشون في العراء بسبب الفيضانات حيث أدت المياه الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد يستغرق انحسارها من شهرين إلى ستة أشهر إلى انتشار حالات مرضية أخرى مثل التهابات الجلد والعين والإسهال والتيفوئيد وحمى الدنج”.

وأسفرت الفيضانات حتى الآن عن تدمير 50940 ألف منزل فيما بلغت حصيلة الضحايا 1569 قتيلاً و 12860 مصاباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency