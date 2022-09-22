برلمانية ألمانية: داعمو كييف بالسلاح (مجانين)

برلين-سانا

وصفت نائبة البرلمان الألماني من حزب اليسار سارة واغنكنخت الأشخاص الذين يواصلون الإصرار على إمداد سلطات كييف بالسلاح بـ المجانين مشيرة إلى أن مثل هؤلاء يعرضون البقية للخطر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن واغنكنخت قولها عبر تويتر “يجب على الحكومة الفيدرالية الخروج من دوامة التصعيد ودعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لأن أولئك الذين ما زالوا يتشبثون بإمدادات الأسلحة ويعتقدون أن بإمكانهم دفع روسيا إلى خارج شبه جزيرة القرم هم مجانين ويعرضون بقاءنا للخطر”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.

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