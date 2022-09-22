المقداد يبحث مع بيرموف وصالح جدول أعمال حركة عدم الانحياز والتحديات التي تواجه الدول النامية

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المدرجة على جدول أعمال حركة عدم الانحياز التي تتولى حالياً اذربيجان رئاسته.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز عمل الحركة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام للدول الأعضاء وزيادة التنسيق بين دولها في مختلف المحافل الدولية بما يصب في خدمة المصالح المشتركة لأعضائها كما شدد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في إدماج البرلمانيين والشباب في إطار أنشطة الحركة.

كما التقى الوزير المقداد مع وزير خارجية أرتيريا عثمان صالح وتطرقا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وكيفية توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات وخاصة في ظل الوضع الدولي المتوتر الذي تسببت به الدول الغربية حيث كانت مواقف الجانبين متطابقة بخصوص ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب يستند إلى احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وعبر الوزير صالح عن دعم بلاده لجهود سورية في محاربة الإرهاب ومواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب وخاصة أن أرتيريا تتعرض أيضاً لإجراءات مماثلة وأكد الوزيران ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ واهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency