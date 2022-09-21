الرحلة 17 وعندما اكتمل القمر… في اليوم الثالث من أسبوع سينما المقاومة

دمشق-سانا

عبر فيلمين يوثقان نضال الشعوب بمختلف أشكاله ودور المقاومة والتضحية في الوصول إلى النصر والقضاء على الإرهاب وإحياء الشعور بالأمل تابع أسبوع أفلام سينما المقاومة الذي تقيمه وزارة الثقافة-المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للفنون “رسالات” فعالياته مساء اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون.

الفيلم الأول كان “الرحلة 17” للمخرج علي إسماعيل الماغوط وسيناريو وحوار حسن مصطفى وإنتاج المؤسسة العامة للسينما ويسلط الضوء على إحدى ملاحم البطولة والشرف للجيش العربي السوري ويروي أحداثاً واقعية جرت في بداية عام 2013 في الكتيبة 904 كتيبة الحرب الإلكترونية.

ويرصد الفيلم حالات إنسانية عاشها جنودنا المغاوير في تصديهم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سرد قصصي تمتزج فيه الدراما مع التوثيق بلسان أبطالها الحقيقيين في تناغم يجمع إحساس الحب للوطن والآخر والإيثار لتطهير الأرض بعزيمة جبارة لآخر رمق من الحياة.

ويقرأ الفيلم في أحداثه خصوصية الفرقة 17 في محافظة الرقة لما لها من دور بالغ الأهمية لضباطها وعسكرييها في كسر الحصار الذي فرضه الإرهابيون المرتزقة والذين يدعمونهم من الخارج بتمويلهم بالعتاد والأسلحة والأدوية وغيرها من الأدوات في حين كان جنودنا الأبطال يحاربون كل تلك القوات بأدوات بسيطة وبصبر.

الفيلم من بطولة الفنان وضاح حلوم والفنان كرم الشعراني وبمشاركة توثيقية من الأبطال الحقيقيين ضمن تلك الملحمة وهم كل من العقيد أكرم قائد القطعة العسكرية في الرقة والمقدم شادي أحمد.

وخصص العرض الثاني للفيلم الإيراني /عندما اكتمل القمر/ للمخرجة نرجس إيبار ويسرد الفيلم القصة الحقيقية لزواج بطل الفيلم عبد الحميد ريغي وبطلته فائزة منصوري اللذين التقيا عندما كان عبد الحميد يعمل في متجر في أحد الأسواق في مدينة زاهدان.

ويتابع الفيلم أحداثه بزواج البطلين لتبدأ رحلة معاناة ضد الجماعات الإرهابية التي سيطرت على باكستان ويتابع الفيلم أحداثه بين باكستان وإيران في معارك تتمحور حول الوطن والشرف وتجسد معاني الأمومة والانتماء إلى الوطن.

ويعتبر الفيلم من أهم أفلام السينما الإيرانية حيث حصد 7 جوائز بعنقاء بلورية في مهرجان الفجر السينمائي الدولي عام 2019.

ويختتم الأسبوع الذي تضمن عرض أفلام من سورية وإيران والعراق وفلسطين ولبنان فعالياته يوم غد الخميس.

محاسن العوض وميس العاني

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