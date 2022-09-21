المؤتمر العلمي لأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يناقش الأمراض الأكثر شيوعاً

اللاذقية-سانا

ناقش المؤتمر العلمي الثاني والعشرون لأمراض الأنف والأذن والحنجرة أكثر الحالات والأمراض شيوعاً والمتعلقة بالاختلاطات والعمليات التجميلية في هذا الاختصاص.

ويتضمن أعمال المؤتمر الذي تقيمه الجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة في منتجع غولدن بيتش في اللاذقية مناقشة الجراحة الليزرية لأورام الحنجرة والتهاب الجيوب الفطري وأورام الدرق واستئصال الحنجرة الأفقي مع جلسة حوار حول التهاب الجيوب المزمن والتهاب الأذن الوسطى المزمن وتجميل الأنف والصعوبات التي تواجه جراحة الركابي وترقيع غشاء الطبل والشخير.

ولفت وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في كلمة الى أهمية برنامج المسح السمعي عند حديثي الولادة الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمسح السمعي وتضم جهات مختلفة في سورية مع منظمات دولية باستخدام أحدث الأجهزة والبروتوكولات العلاجية الخاصة باضطرابات السمع.

وأشار الغباش إلى أن البرنامج يهدف إلى إجراء مسح سمعي للأطفال بنسبة مئة بالمئة قبل بلوغ الشهر الأول من العمر وتشخيص نقص السمع قبل عمر ثلاثة أشهر والتدخل المبكر قبل عمر ستة أشهر وذلك عبر مراكز المسح السمعي المتخصصة والمنتشرة في مختلف المحافظات.

من جهته أوضح رئيس الجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها الدكتور نبوغ العوا أن الهدف الرئيس من الجمعية هو رفع المستوى العلمي لجميع أطباء هذا الاختصاص وتقديم خدماتها لجميع أبناء الوطن إضافة إلى رغبتها في زيادة عدد أعضائها وبالتالي شمولية أكبر في تقديم الخدمات لمستحقيها.

ثناء شحرور

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