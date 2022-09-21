إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طفلان مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت للمرة الثالثة اليوم قرية رمانة غرب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الطلاب الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

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