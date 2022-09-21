مجلس الاتحاد الروسي يقر التعديلات الجديدة على القانون الجنائي المتعلق بالمشاركة في الأعمال القتالية

موسكو-سانا

أقر مجلس الاتحاد الروسي اليوم التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي بما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن “التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية” و “الاستسلام الطوعي”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن القانون ينص على تحمل المسؤولية الجنائية عن النهب في زمن الحرب أو أثناء النزاع العسكري مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاماً.

كما نص القانون على أنه في حالة عدم تنفيذ أمر القائد في زمن الحرب ورفض المشاركة في العمليات العسكرية أو القتالية تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و3 سنوات ويعاقب على الجرائم المماثلة التي يترتب عليها عواقب وخيمة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات أما معارضة أوامر القائد المنوط بالخدمة العسكرية أو إجباره على انتهاكها خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية فيعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

كذلك ينص القانون الجديد على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للاستسلام الطوعي في الأسر في حالة عدم وجود أي علامات للخيانة العظمى إضافة إلى ذلك فقد حدد القانون العقوبة القصوى للتهرب من الخدمة العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للتدمير المتعمد أو الإضرار بالممتلكات العسكرية أثناء الأحكام العرفية أو في ظروف النزاع المسلح.

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