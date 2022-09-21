بوتين: روسيا لن تستسلم للابتزاز والترهيب

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تستسلم للابتزاز والترهيب مشدداً على أن سيادة بلاده ضمان لحرية مواطنيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم “لا يمكن لأحد أن يكون حراً إذا لم يكن الوطن حراً” مضيفاً “على مدى 1160 عاماً تعلمنا بشدة أنه من الخطر الوجودي لروسيا أن تضعف سيادتها حتى لفترة من الوقت وأن تتخلى عن المصالح الوطنية”.

وتابع بوتين “إنه خلال هذه الفترات كان وجود روسيا ذاته مهدداً ولن نتوقع المزيد من مثل هذه الأخطاء.. لن نستسلم للابتزاز والترهيب”.

وأوضح أن “روسيا بنيت على مدى قرون كمنزل مشترك للناس من جنسيات وديانات عديدة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال مشدداً على أن روسيا ستستخدم كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لمواجهة أي تهديد.

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