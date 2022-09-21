قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية إلى حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصين تجدد دعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها
2022-09-21
المقداد والزياني: وحدة الصف العربي وتجاوز الانقسامات لمواجهة التحديات المشتركة
2022-09-21
السفير آلا في بيان باسم 13 دولة: استهداف دول بإجراءات قسرية انفرادية يقوض الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة
2022-09-21
المقداد خلال اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية: على الدول الغربية التوقف عن تسييس قضايا التنمية
2022-09-21
القادري: الإرهاب والحصار أدوات الغرب لإعاقة التنمية بالدول الرافضة لإملاءاته
2022-09-21
تجمع (إسناد) في الأردن يدين الاعتداءات الصهيونية على سورية
2022-09-21
بمشاركة سورية.. افتتاح معرض (إيران بلاست) الدولي في العاصمة طهران
2022-09-21
محليات
الشؤون الاجتماعية والعمل توزع معينات حركية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي
2022-09-21
وضع محطة مياه حطلة الجسر بريف دير الزور الشمالي بالخدمة
2022-09-21
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية على عدة مناطق
2022-09-21
إخماد حريق طال أشجار زيتون وأعشاباً يابسة بريف حمص الغربي
2022-09-21
الانتهاء من أول جدارية في درعا بطول 45 متراً
2022-09-21
وصول قافلة من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية إلى محافظة حماة-فيديو
2022-09-21
وصول دفعة كتب مدرسية إلى القامشلي
2022-09-21
رياضة
الثورة يفوز على الأرثوذكسي الأردني في ثاني مبارياته في البطولة العربية للأندية بكرة السلة للسيدات
2022-09-21
رابطة الدوري الإيطالي تعاقب مورينيو وساري
2022-09-21
لوكاس ديني خارج المنتخب الفرنسي
2022-09-20
الفارس شادي غريب الى بطولة العالم لفروسية قفز الحواجز للخيول الصغيرة
2022-09-20
الطليعة بطلاً لمسابقة كأس الجمهورية لكرة اليد
2022-09-20
ميلان يعلن غياب الظهير الأيسر هرنانديز عن صفوف الفريق
2022-09-20
دافيد ألابا يتوج بجائزة أفضل لاعب نمساوي لعام 2022
2022-09-20
اقتصاد
بمشاركة سورية.. افتتاح معرض (إيران بلاست) الدولي في العاصمة طهران
2022-09-21
الدولار يرتفع مع إعلان التعبئة الجزئية في روسيا
2022-09-21
عروض منوعة وحسومات كبيرة يشهدها مهرجان التسوق (سوا منرجعها 2022) بحمص
2022-09-21
المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع
2022-09-21
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة
2022-09-21
السويداء.. 48 بالمئة نسبة توزيع الرز للدورة الحالية عبر البطاقة الالكترونية
2022-09-21
أكثر من 2900 طن تقديرات إنتاج محصول التبغ في الغاب
2022-09-21
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الشريط الإخباري
الصين تجدد دعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها
المقداد والزياني: وحدة الصف العربي وتجاوز الانقسامات لمواجهة التحديات المشتركة
وصول قافلة من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية إلى محافظة حماة-فيديو
السفير آلا في بيان باسم 13 دولة: استهداف دول بإجراءات قسرية انفرادية يقوض الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة
المقداد خلال اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية: على الدول الغربية التوقف عن تسييس قضايا التنمية
القادري: الإرهاب والحصار أدوات الغرب لإعاقة التنمية بالدول الرافضة لإملاءاته
بمشاركة سورية.. افتتاح معرض (إيران بلاست) الدولي في العاصمة طهران
إعلان نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية في حلب والسويداء ودرعا وطرطوس وإدلب
انطلاق فعاليات ورشة عمل (التحول الرقمي في القطاعين التربوي والتعليمي)
بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي يعلن التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد
قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية إلى حماة
2022-09-21
تصوير: إبراهيم عجاج
قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية إلى حماة
2022-09-21
hadeil
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جدارية في مدينة درعا
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الصين تجدد دعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها
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