الصين تجدد دعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والتوقف عن نهب مواردها الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي دوري نشره موقع الوزارة اليوم: “نحث الولايات المتحدة على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والاستجابة لمطالب الشعب السوري مؤكداً أنه على واشنطن رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية على الفور والتوقف عن نهب مواردها الوطنية ومحاسبة القوات الأمريكية قانوناً وتعويض الشعب السوري واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه لسورية”.

وبين وانغ أن سورية هي ضحية أخرى للأنظمة الأمريكية التي يحرم بموجبها الشعب السوري من حقوقه وحياته بدلاً من حمايته وقد أصبحت أعمال واشنطن اللصوصية أكثر تهوراً حيث تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها النفط السوري وتحرم الشعب السوري منه ما يثبت أن ما فعلته القوات الأمريكية جعل الكارثة الإنسانية أكثر تدميراً عبر اتجارها غير المشروع بالنفط والغاز والموارد المعدنية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency