بوتين: روسيا تمتلك قاعدة فكرية لإنتاج سلع خاضعة للعقوبات الغربية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تمتلك قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج سلع خاضعة للعقوبات الغربية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال اجتماع مع إدارات كليات الهندسة المتقدمة “جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء ولكن الآن عندما تم حظر البيع لنا علينا أن نبتكر بأنفسنا” مضيفاً “والشيء الرئيسي هو أنه لدينا قاعدة يمكنك من خلالها أن تبتكر وقبل كل شيء لدينا قاعدة فكرية”.

وبعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفراداً بينما أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

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