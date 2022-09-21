جنوح جماعي لنحو 230 حوتاً على شواطئ أستراليا

كانبيرا-سانا

عثر اليوم على نحو 230 حوتاً عقب جنوحهم إلى الساحل الغربي لتاسمانيا جنوب شرقي أستراليا دون أن تتضح أسباب الجنوح الجماعي.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تاسمانيا قولها: إن مجموعة تضم نحو 230 حوتاً جنحت قرب ميناء ماكواري مشيرة إلى أن نصف تلك الحيتان لا تزال حية.

وأظهرت لقطات جوية العشرات من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع.

وحسب باحثين فإن هذه الحيوانات قد تكون ضلت طريقها في المياه لدى اقترابها كثيراً من السواحل وأكد مسؤولون أن خبراء في حفظ البيئة البحرية وموظفين مزودين بمعدات انقاذ الحيتان توجهوا إلى موقع الجنوح.

وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحاً جماعياً لنحو 500 حوت طيار نفق معظمها ولم ينج سوى نحو مئة منها.

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