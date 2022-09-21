وضع عربة طبية متنقلة في ريف حماة الشرقي ضمن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان

حماة-سانا

في إطار الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حماة تحت شعار “وعيك هو قوتك” تم اليوم وضع عربة طبية متنقلة في بلدة الشيخ علي كاسون في ريف حماة الشرقي.

وأوضحت المشرفة الطبية في العيادة المتنقلة الدكتورة مرام عجيل في تصريح لمراسل سانا أن الحملة مهمة للحفاظ على صحة النساء والرجال إضافة إلى كونها حملة للتقصي عن مرض السرطان ونشر الثقافة الصحية والطبية بخصوصه مبينة أنه تم التحضير للحملة منذ أكثر من شهر والتواصل مع المواطنين في 15 قرية محيطة بقرية الشيخ علي كاسون بريف سلمية الشمالي وذلك بالتوازي مع إرشاد صحي للمواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال التوجه إلى المراكز الصحية وضرورة القيام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات حيث تمت إضافة اسماء المرضى إلى السجلات وبعد قدوم العربة الطبية المتنقلة إلى القرى تم اعلام المرضى بمراجعة المركز الصحي في القرية.

وأشارت إلى أن العربة الطبية المزودة بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة خففت عبئاً كبيراً على الأهالي من حيث ذهابهم إلى مدينة سلمية أو محافظة حماة للقيام بعملية الكشف عن السرطان إضافة إلى وجود فريق طبي متكامل تطوعي يعنى بالإشراف الكامل على المرضى.

ودعا مهدي زبيد من المراجعين للحملة كل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً أن يقوم بعملية الكشف المبكر عن سرطان البروستات ضمن العيادات الطبية المتنقلة منوهاً بسرعة إجراء عملية الفحص.

فيما أشارت السيدة سعدية المحمد إلى أنها أجرت فحصاً لسرطان الثدي لافتة إلى أهمية التقصي عن المرض ومساهمته الكبيرة في التعافي داعية النساء للكشف المبكر ومراجعة الأطباء والمراكز الصحية لصون صحتها وحياة أسرتها.

عبدالله الشيخ ومحي الدين فهد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency