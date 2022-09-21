الجيش الروسي يدمر 12 مستودع أسلحة ويسقط 11 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية مئات المواقع العسكرية الأوكرانية بينها مستودعات أسلحة ومركز تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية إضافة إلى إسقاط 11 مسيرة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم بأن خسائر اللواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة برافدينو بمنطقة خيرسون خلال يوم واحد بلغت أكثر من مئتي عسكري و21 وحدة من المعدات العسكرية.

وذكر كوناشينكوف أن خسائر الكتيبة الثالثة من اللواء الأول لرئيس أوكرانيا في منطقة بافلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والتي قامت بمحاولة هجوم مضاد فاشلة بلغت أكثر من 60 شخصاً بين قتيل ومصاب إضافة إلى تدمير أربع دبابات وثماني سيارات عسكرية خاصة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية استهدفت الكتيبة الثانية من اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك ما أسفر عن القضاء على أكثر من 75 مسلحاً وتدمير تسع وحدات من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: إن القوى الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت ثمانية مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك وسفياتوغورسك وألكساندروفكا وياروفايا بجمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك وتشيرفوني أوسكول في منطقة خاركوف ونقطة الانتشار المؤقت للتشكيل القومي المتطرف دونباس بمنطقة نيكولايفكا بجمهورية دونيتسك إضافة إلى 68 وحدة مدفعية ومركز تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية في 147 مقاطعة وتم تدمير 12 مستودعاً للذخيرة والأسلحة في بلدات كامينكا في خاركوف وكراسنوارميسك وديميتروف وسفيرسك في دونيتسك وبيلايا كرينيتسا في ضواحي خيرسون.

وأفاد كوناشينكوف بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 مسيرة فوق بلدات ستارومايوركايا وبتروفسكوي وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك وستيبنوي وبوبروفي كووت وميرولوبيفكا وكراسنوسيلسكايا وفولكوفسكايا وتشاريفنوي بما في ذلك مسيرة واحدة من طراز “بيروقدار” بالقرب من قرية دميتريينكو بمنطقة خيرسون.

كما تم إسقاط 28 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس” وثلاثة صواريخ “هامر” الأمريكية المضادة للرادار في أجواء سفيستونوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وتشيرنوبيفكا وزافيتنوي وفوق محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية بمنطقة خيرسون.

وأضاف كوناشينكوف: إن المدفعية الأوكرانية واصلت قصفها لمدينة إنرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأنه نتيجة انفجار قذيفة أوكرانية من العيار الكبير تضرر أنبوب بإحدى منظومات أنابيب المياه التقنية الخاصة بضمان أمن وسلامة وحدة الطاقة الخامسة.

وأشار إلى أن المدفعية الأوكرانية قصفت خلال الليلة خط الكهرباء القادم من وحدة الطاقة الخامسة لمحطة الطاقة النووية بالقرب من مدينة إنرغودار مؤكداً أنه في الوقت الحالي لا يزال الوضع الإشعاعي في المحطة طبيعياً.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير295 مقاتلة أوكرانية و155 مروحية و2018 مسيرة و375 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5052 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و841 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3405 مدفعيات ميدان وهاون وكذلك 5743 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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