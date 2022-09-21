المقداد والزياني: وحدة الصف العربي وتجاوز الانقسامات لمواجهة التحديات المشتركة

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الوضع في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران أهمية وحدة الصف العربي وضرورة تجاوز الانقسامات والخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية.

وفي هذا السياق أوضح الوزير المقداد أن الأولوية بالنسبة لسورية هي العمل على تطوير العلاقات العربية-العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

بدوره أشار الوزير الزياني إلى أهمية التعاون ومد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء مؤكداً دعم البحرين لسيادة سورية ووحدة أراضيها واستعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل.

كما اتفق الوزيران على مواصلة اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السوري المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ومن مكتب وزير الخارجية والمغتربين إهاب حامد.

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