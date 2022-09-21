SCS-NET

الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: يمنع استخدام طائرات (درون) دون ترخيص

2022-09-21

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه يمنع استخدام الطائرات المسيرة (درون) المعدة للتصوير دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة وذلك تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء حول محددات وإجراءات إدخال وترخيص واستخدام تلك الطائرات.

ووفق إعلان الهيئة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تحدد مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة وذلك من خلال الاتصال على الرقم 0113338700 لتحديد زمان ومكان التسليم وأن أي حيازة بعد انقضاء المهلة تستوجب المساءلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على إجراءات منح التراخيص السنوية لإدخال وحيازة واستخدام طائرات (الدرون) المعدة للتصوير للجهات الحكومية وشركات الإنتاج والغايات تعليمية وبحثية.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تشكيل فرق ضابطة عدلية معنية بضبط سوق خدمات الإنترنت الثابت

دمشق-سانا أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه تم تشكيل فرق ضابطة عدلية ضمن الهيئة معنية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved