الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد: يمنع استخدام طائرات (درون) دون ترخيص

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه يمنع استخدام الطائرات المسيرة (درون) المعدة للتصوير دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة وذلك تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء حول محددات وإجراءات إدخال وترخيص واستخدام تلك الطائرات.

ووفق إعلان الهيئة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تحدد مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة وذلك من خلال الاتصال على الرقم 0113338700 لتحديد زمان ومكان التسليم وأن أي حيازة بعد انقضاء المهلة تستوجب المساءلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على إجراءات منح التراخيص السنوية لإدخال وحيازة واستخدام طائرات (الدرون) المعدة للتصوير للجهات الحكومية وشركات الإنتاج والغايات تعليمية وبحثية.

نور يوسف

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