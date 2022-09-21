الصين: تقدم مهم في مساعي تجسيد (دولة واحدة ونظامان) في هونغ كونغ وماكاو

بكين-سانا

أكد نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة الصيني هوانغ ليو تشيوان أن العقد الماضي شهد تقدماً تاريخياً وتغيرات في مساعي الصين لتجسيد رؤية “دولة واحدة ونظامان” في هونغ كونغ وماكاو.

ونقلت وكالة شينخوا عن هوانغ قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن “الأفكار والرؤى والاستراتيجيات الجديدة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول المسائل المتعلقة بـ”دولة واحدة ونظامان” وهونغ كونغ وماكاو ارتقت بفهم الحزب للقوانين التي تحكم هذه الممارسة إلى مستوى جديد”.

وأشار هوانغ إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اتخذت قراراً مهما لتعزيز ممارسة الحكومة المركزية للولاية القضائية الشاملة على المناطق الإدارية الخاصة وتحسين النظم والآليات ذات الصلة بتطبيق الدستور والقوانين الأساسية مبيناً أن كل تلك الجهود بما فيها وضع الأنظمة القانونية للمناطق الإدارية الخاصة وسن قانون حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ واجراء تعديل للقانون ذاته في ماكاو قدمت دعما مؤسسياً قوياً للسلام والاستقرار الدائمين في هاتين المنطقتين والممارسة المستقرة والمستدامة لـ”دولة واحدة ونظامان” فيهما.

ولفت هوانغ إلى أن هونغ كونغ ظلت واحدة من أكثر الاقتصادات تحرراً وانفتاحاً في العالم كما أنها حافظت على بيئة أعمال عالمية المستوى بينما تم الحفاظ على قوانينها السابقة وتطويرها بما في ذلك ممارسة القانون العام.

وكان لإجمالي 9049 شركة من خارج الصين ومن البر الرئيسي الصيني فروع في هونغ كونغ حتى عام 2021 مسجلة رقماً قياسياً بينما تم تأسيس أكثر من 50 ألف شركة في هونغ كونغ في النصف الأول من هذا العام.

ووفقاً لـ هوانغ فإن إحدى أبرز الخطوات لدفع “دولة واحدة ونظامان” كانت تطوير منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى التي خطط الرئيس الصيني شي جين بينغ لها بنفسه وحرص على دفعها.

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