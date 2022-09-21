بمشاركة سورية.. افتتاح معرض (إيران بلاست) الدولي في العاصمة طهران

طهران-سانا

بمشاركة سورية.. افتتح اليوم معرض “إيران بلاست” الدولي السادس عشر بمشاركة المئات من الشركات المحلية والأجنبية النشطة في صناعات البوليمر والبلاستيك والمعدات ذات الصلة.

ويستمر المعرض الذي يقام في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي لمدة 4 أيام وتشارك في فعالياته 10 شركات أجنبية إلى جانب وفود من سورية وأفغانستان وتونس وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وصربيا والبوسنة وروسيا وعمان والعراق وطاجيكستان وأرمينيا وإسبانيا والبرازيل ولبنان وجمهورية تتارستان الروسية ودول أخرى.

وأوضح المهندس مرتضى شاهميرزائي معاون وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية خلال افتتاح المعرض أن فعاليات هذه الدورة تشمل عرض إنجازات مختلفة وأكثر من 500 نوع من المواد الأولية والآلات الصناعية في مجال البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية وقطع الغيار التي تم صنعها من قبل شركات إيرانية محلية رغم الحصار والعقوبات الأميركية.

وأضاف إنه بإمكان المشاركين بالمعرض من الدول الأجنبية الاستفادة من الخبرات والإنجازات الإيرانية في هذا المجال وزيادة التعاون بين الشركات الإيرانية والأجنبية مؤكداً أن الصناعة النفطية والبتروكيماوية في إيران تشهد تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود العلماء والباحثين الإيرانيين وتوافر المواد الأولية.

وفي تصريح لـ سانا قال استيفان ميدع خبير المبيعات في شركة سيمكو السورية: إن الشركة تعمل كصلة وصل بين المنتجين الإيرانيين والمستهلكين والصناعيين السوريين للحصول على المواد الأولية وخطوط الإنتاج والأدوات الصناعية مشيراً إلى أن سيمكو تقوم بربط السوق السورية والإيرانية للحصول على مختلف المستلزمات للعملية الإنتاجية.

يذكر أن معرض “إيران بلاست” الدولي يعتبر من أكبر فعاليات صناعة البلاستيك في منطقة الشرق الأوسط ويسعى إلى توفير أساس لازدهار سوق هذه الصناعة وتسهيل عملية التسويق العالمية.

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