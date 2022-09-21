الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حقيقية لإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها بتنفيذ إجراءات دولية حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وتوسيع عمليات الاستيطان على أرضه تهدف إلى القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

ولفتت الخارجية إلى أن تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه هو مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشددة على أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لجميع التوترات.

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