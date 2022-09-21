أكثر من 2900 طن تقديرات إنتاج محصول التبغ في الغاب

حماة-سانا

قدرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إنتاج محصول التبغ للموسم الزراعي الحالي بـ 2907 أطنان ضمن الأراضي الزراعية في مجال عملها.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسلة سانا أن المساحة المزروعة بالتبغ بلغت 1178 هكتاراً وتتركز زراعته في مناطق محردة وجب رملة والسقيلبية وعين الكروم وسلحب مبيناً أن توقعات إنتاجية الهكتار الواحد 2467 كيلوغراماً وأغلبها من صنفي البيرلي وفرجينينا الذي يتميز بورقه الكبير والعريض والنمو الكبير لشتلته حيث يصل طولها لحدود المتر ونصف المتر.

وفي لقاء مع المزارعين قال المزارع علاء سليمان من قرية “عين الكروم”: “إن التبغ أصبح في الوقت الحالي من المحاصيل الزراعية المهمة وهو مصدر دخل للعديد من الأسر التي تقوم بتسويق محصولها إلى المؤسسة العامة للتبغ ويتميز بقصر الدورة الإنتاجية التي تمتد لـ 4 أشهر”.

بينما عبر المزارع منير جمعة عن أمله بأن تكون الأسعار المحددة للصن فين من قبل لجان المؤسسة العامة للتبغ تتناسب مع تكلفة الإنتاج المرتفعة وخاصة المحروقات والسماد كما طالب عدد من المزارعين بمنحهم قروضاً عينية لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وشتول وأسمدة.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية

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