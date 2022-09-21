السورية للحبوب في الحسكة تحدد يومي الأحد والخميس لاستلام الأقماح من الفلاحين

الحسكة-سانا

حدد فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعداً لاستلام الأقماح من الفلاحين والمنتجين ممن لم يتمكنوا من تسويق محصولهم خلال الفترة الماضية.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب عبد الله عبد الله في تصريح لمراسل سانا أن تحديد أيام للاستلام والتسويق يأتي في إطار حرص المؤسسة على استقبال إنتاج الفلاحين وإتاحة المجال لمن لم يتمكن من تسويق محصوله وإيصاله خلال الفترة الماضية إلى المراكز المعتمدة للتسويق لافتاً إلى أن التسويق سيكون إلى مركز الثروة الحيوانية يوم الأحد و إلى مركز الطواريج يوم الخميس.

وبلغت الكميات المسوقة إلى مراكز الثروة الحيوانية والطواريج وجرمز خلال الموسم الحالي 17192 طناً.

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