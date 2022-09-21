SCS-NET
الشريط الأخباري

السورية للحبوب في الحسكة تحدد يومي الأحد والخميس لاستلام الأقماح من الفلاحين

2022-09-21

الحسكة-سانا

حدد فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعداً لاستلام الأقماح من الفلاحين والمنتجين ممن لم يتمكنوا من تسويق محصولهم خلال الفترة الماضية.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب عبد الله عبد الله في تصريح لمراسل سانا أن تحديد أيام للاستلام والتسويق يأتي في إطار حرص المؤسسة على استقبال إنتاج الفلاحين وإتاحة المجال لمن لم يتمكن من تسويق محصوله وإيصاله خلال الفترة الماضية إلى المراكز المعتمدة للتسويق لافتاً إلى أن التسويق سيكون إلى مركز الثروة الحيوانية يوم الأحد و إلى مركز الطواريج يوم الخميس.

وبلغت الكميات المسوقة إلى مراكز الثروة الحيوانية والطواريج وجرمز خلال الموسم  الحالي 17192 طناً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

افتتاح مركز نفاذ للجامعة الافتراضية السورية في الحسكة

الحسكة-سانا افتتح في مدينة الحسكة اليوم مركز نفاذ للجامعة الافتراضية السورية بعد توقف منفذها الرئيسي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved