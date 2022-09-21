48 بالمئة نسبة توزيع الرز للدورة الحالية عبر البطاقة الالكترونية في السويداء

السويداء-سانا

بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء ربيع غانم اليوم أن نسبة توزيع الرز على البطاقة الالكترونية بالسويداء منذ بدء افتتاح الدورة الحالية مطلع الشهر الجاري ولغاية تاريخه وصلت إلى نحو 48 بالمئة بينما بلغت نسبة توزيع السكر 22 بالمئة.

وقال غانم في تصريح لمراسل سانا إن هذه النسبة تعد جيدة وخاصة بالنسبة للرز نتيجة توافر كميات جيدة من المادة ما أسهم بتسريع إيصال الرسائل للمواطنين لاستلام مخصصاتهم المحددة وفق عدد أفراد الأسرة.

ولفت غانم إلى مواصلة الفرع عبر صالاته المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة توزيع المادتين خلال الأيام القادمة واستجرار كميات منهما تباعاً وتوفيرها للمواطنين بعد وصول الرسائل النصية لهم.

عمر الطويل

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