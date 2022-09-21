الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اثني عشر فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينتي طولكرم والخليل وقريتي كفر نعمة وعين عريك في رام الله ومخيم الدهيشة في رام الله واعتقلت اثني عشر فلسطينياً بينهم الأسير المحرر هشام أبو هواش الذي خاض سابقاً إضراباً عن الطعام استمر 141 يوماً وأفرج عنه الاحتلال قبل عدة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس أربعة عشر فلسطينياً في الضفة الغربية.

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