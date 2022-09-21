شويغو: نحن حالة حرب مع أوكرانيا والغرب

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغرب يواصل مد كييف بكميات كبيرة من الأسلحة ونحن في حالة حرب ليس مع أوكرانيا فقط وإنما بحالة حرب مع الغرب الجماعي.

وقال شويغو في كلمة تعقيباً على قرار إعلان التعبئة الجزئية في روسيا إن التعبئة الجزئية تشمل قوات الاحتياط ومن يمتلكون الخبرة في القتال فقط.

وأضاف شويغو إنه سيتم استدعاء 300 ألف شخص في إطار التعبئة الجزئية، مؤكداً أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

يتبع..

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