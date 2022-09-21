استثناء المكلفين بضريبتي (الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع) من الدعم الحكومي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على الإجراءات التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه يتضمن استثناء المكلفين بضريبتي “الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع” وذلك ممن تجاوزت قيمة الضريبة السنوية لهم مبلغ 20 مليون ليرة سورية من الدعم وفقاً للبيانات الواردة من وزارة المالية.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه لإتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة الاعتراضات المخصصة لذلك .

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