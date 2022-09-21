سويسرا: ملتزمون سياسة الحياد حيال أزمات العالم

جنيف-سانا

أكد رئيس الاتحاد السويسري إغناسيو كاسيس التزام بلاده بوضعها المحايد في الحرب الروسية الأوكرانية ولن تقدم دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المشاركة في النزاعات.

ونقلت وكالة تاس عن كاسيس قوله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سويسرا دولة محايدة.. وهذا يعني أننا نحترم بشدة الحق في الحياد المنصوص عليه في القانون الدولي العام”.

وأضاف كاسيس: “لسنا متورطين في صراعات ولا نقدم أي دعم عسكري لأي من أطراف النزاع.. لا شيء يمكن أن يغير هذا أو يجعله موضع تساؤل” مشدداً على أن “الحياد لا يعني اللامبالاة وعدم التضامن”.

وكانت سويسرا الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي أيدت سابقاً رغم وضعها المحايد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأدرجت موسكو في آذار الماضي سويسرا على قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالاً عدائية وغير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

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