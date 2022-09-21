العدوان السعودي يرتكب 47 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 47 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان اليوم: “إن الخروقات تضمنت تحليق طائرة تجسسية وخمسة خروق بقصف مدفعي و37 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وفي وقت سابق اليوم أصيب أربعة يمنيين بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في الحديدة غرب اليمن.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency