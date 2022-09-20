أسعار النفط تتراجع عند الاغلاق

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم مع توقع المستثمرين القيام بمزيد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 1.38 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 90.62 دولاراً للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول 84.45 دولاراً للبرميل عند التسوية بانخفاض قدره 1.28 دولار كما تراجع عقد تشرين الثاني الأكثر نشاطاً 1.42 دولار إلى 83.94 دولاراً.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل أسوأ تراجع ربع سنوي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا حيث سجل خام برنت نحو 139 دولاراً للبرميل فقط في آذار الفائت وهو أعلى مستوى منذ 2008.

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