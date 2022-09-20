غوتيريش يحذر من الانقسامات في العالم

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من الانقسامات التي تغزو العالم جراء الأزمات المتراكمة بما فيها الأزمة الأوكرانية والاحترار المناخي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله خلال افتتاح فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن أزمة القدرة الشرائية تتفاقم والثقة تتلاشى ومخاطر السخط العالمي في الشتاء تتزايد وكوكبنا يحترق وهناك خلل هائل يعوق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها” مشيراً إلى أن “هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا يوم الأربعاء الفائت الدول المشاركة في افتتاح الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التعاون والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة في العالم الذي يشهد مخاطر متعددة.

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