قصف أوكراني يتسبب بتضرر نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أدى قصف جديد للقوات الاوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية مساء اليوم إلى تضرر أحد مباني ونظام التبريد فيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إدارة مدينة إنيرغودار قولها عبر تيليغرام إنه نتيجة القصف الاستفزازي من قبل قوات كييف تم تسجيل عدد من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في محطة زابوروجيه النووية حيث تم استهداف مبنى خاص للمحطة ونظام تبريد بالإضافة إلى مقصف المحطة.

ولفتت الإداراة إلى تزامن هذا القصف الأوكراني مع تواجد الموظفين بداخل المحطة.

وكانت سلطات إقليم زابوروجيه كشفت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة انرغودار لعزل المحطة النووية عن نظام الطاقة في المنطقة.

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