فرقة كورال حنين وحلم على مدرج جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

وسط حضور كبير من أهالي مدينة جبلة وعلى أوابد مدرجها الأثري تألقت فرقة كورال حنين وحلم في أدائها أعمال الفنان زياد الرحباني إضافة إلى عدد من الأغاني المعاصرة.

واستهلت الفرقة أداءها في العرض الذي يتم بمناسبة يوم السياحة بأغان (مين اللي قال تقاتلو وهي الروح وبكرا شي نهار بحكيلك هالخبرية وما حدا بيسأل عني وبكرا أحلى).

وأدت الفرقة مجموعة من الأغاني المعروفة التي تفاعل معها الجمهور بالمشاركة والتصفيق كأغنية ياضيعة ما بعوفك يوم شارة مسلسل ضيعة ضايعة وما لي شغل بالسوق للفنان إلهام المدفعي ومقاطع منوعة بين المعاصر والشعبي من الدلعونة والميجنا.

وأوضحت الدكتورة نهى بشور مؤسسة ومديرة فرقة كورال حنين وحلم أن العروض التي تقدمها اليوم من أعمال الفنان زياد الرحباني تعود إلى أهمية هذا الفنان وأسرته الرحابنة وعراقة ما قدموه للفن لافتة إلى تقاطع الفنين السوري واللبناني فهما من منبع تاريخي وحضاري واحد.

وأشارت بشور إلى ضرورة تقديم العروض الفنية الهادفة على أوابدنا الأثرية في هذه الأيام التي نعيشها من نهايات الحرب الإرهابية على بلدنا مؤكدة دور الثقافة والفن في إعادة الإعمار وبناء الروح والفكر والإنسان.

بلال أحمد

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