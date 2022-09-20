الدوما: لا عقبات أمام انضمام دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا

موسكو-سانا

أعلن نائب عن حزب “روسيا الموحدة” بمجلس الدوما أوليغ موروزوف أنه لا توجد عقبة واحدة لاتخاذنا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن موروزوف قوله اليوم “إن المجلس سيعقد اجتماعاً أو أسبوعاً إقليمياً إذا لم يكن لديه الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا” مشيراً إلى أنه وفقاً للخطة بعد الاستفتاءات سيعقد مجلس الدوما جلسة في الـ 28 من الشهر الجاري.

وسيجري الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 الشهر الجاري.

ومن المقرر عقد جلسات كاملة لمجلس الدوما في 27 و28 من الشهر نفسه وبعد ذلك يجب على النواب مغادرة موسكو وبدء أسابيعهم الإقليمية.