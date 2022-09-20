مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والأكاديمية والعلمية

أبوظبي-سانا

بحث السفير الدكتور غسان عباس رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية بـ “أبوظبي” مع الوزير زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم في مقر الجامعة بمدينة العين سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والأكاديمية والعلمية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

ولفت الجانبان إلى أهمية العمل من أجل دعم الكفاءات العلمية والأكاديمية السورية واستمرارية التعاون الثقافي وتوفير المنح الدراسية والخصومات الخاصة للمتميزين والمتفوقين من أبناء الجالية العربية السورية بدولة الإمارات إضافة إلى تأهيل الطلاب المتخرجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

بدوره نوه أنور نسيبة بالدور الذي تلعبه دمشق عاصمة الحضارة مؤكداً أهمية الجالية السورية ومساهمتها في مسيرة البناء والتطوير.

حضر اللقاء نائب مدير الجامعة الدكتور غالب الحضرمي البريكي والدكتور ماثيو إيفانس نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والأستاذ خلفان الظاهري مدير الشؤون المالية والدكتورة سعاد المرزوقي مديرة شؤون الطلاب وأحمد علي مراد مسؤول البحث العلمي وحضر من السفارة المكلف بالشؤون الثقافية الملحق خالد عصفور.

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