غرفة صناعة دمشق تبحث مع الجمارك تسعير الزيوت المعدنية المستوردة وتمييز مصادرها

دمشق-سانا

بحث مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وخازن الغرفة محمد أيمن مولوي وعدد من أعضاء لجنة الزيوت المعدنية التابعة للغرفة أسعار مادة زيوت الأساس وفق نشرة الأسعار العالمية “أي سي أي اس” وضرورة التمييز بين الزيوت المستوردة من أوروبا أو من شرق آسيا.

وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم في مديرية الجمارك أن يتم اعتماد الأسعار الاسترشادية لهذه المواد الصادرة عن وزير المالية ومديرية الجمارك العامة دعماً للصناعة السورية من التراجع والمنافسة وفتح أسواق التصدير الخارجية.

وأوضح الاعضاء أن جميع المصانع السورية تعمل من أجل تأمين حاجة السوق المحلية من زيوت المحركات والشحوم المعدنية والزيوت الصناعية بأنواعها ويتحمل الصناعي عبئاً كبيراً كي يقوم بتأمين المواد الأولية والنفطية في ظل الظروف الصعبة.

ونوه الدبس بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع وتوجيه مدير الجمارك الضابطة الجمركية لوجود ممثل عن غرفة الصناعة مع الضابطة عند دخولها المنشآت الصناعية.

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على التعاون من خلال التشاركية لحل موضوع الزيوت وكل المواضيع المطروحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار السعي والعمل باستراتيجية غرفة صناعة دمشق وريفها بضرورة ترسيخ مبدأ التشاور مع كل الجهات وتشخيص المشاكل على النحو الصحيح ووضع المعايير الأساسية التي تهم الصناعيين بما فيها تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع.

أحمد سليمان

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