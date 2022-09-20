الطليعة بطلاً لمسابقة كأس الجمهورية لكرة اليد

ريف دمشق-سانا

توج فريق الطليعة بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة اليد لفئة الرجال بعد فوزه على الجيش بنتيجة 35-32 هدفاً في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت اليوم في صالة دير عطية بريف دمشق.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الجيش 16-15 هدفاً.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدرب الطليعة أيمن السفان أن فريقه قدم أداء جيداً في المباراة النهائية وخاصة في الشوط الثاني حيث استطاع الضغط على فريق الجيش في منطقته لعدم إفساح المجال له بالتقدم بسهولة كما أن عاملي اللياقة البدنية والخبرة كانا لصالح فريقنا ما ساهم في فوزنا بالمباراة واللقب مشيراً إلى أن الطليعة قدم أداء متميزاً في جميع مباريات الكأس لذا استحق الفوز باللقب الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركات النادي بهذه المسابقة رغم أننا أحرزنا لقب بطولة الدوري في الموسمين الماضيين.

وتم في نهاية البطولة اختيار حارس الطليعة يوسف أبو حيون كأفضل حارس مرمى فيما تم اختيار لاعب النواعير عبد الرحمن طرابلسية كأفضل لاعب.

وكان الفريقان تأهلا إلى المباراة النهائية بعد تصدرهما لمجموعتي الدور الأول للمسابقة حيث حل الطليعة أولاً في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الجزيرة وأهلي حلب واليقظة أما الجيش فتصدر المجموعة الثانية بعد فوزه على النواعير والشعلة والنبك.

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