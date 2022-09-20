عون: نعمل على تشكيل حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه يعمل على تشكيل حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات.

وقال عون خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان “إن الحكومة ستتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل صلاحيات الرئيس كاملة” مشيراً إلى أن لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي إضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه وإصلاحه.

وكان عون طلب أواخر أيار الماضي من الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

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